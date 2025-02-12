Росіяни вночі атакували Київщину дронами і ракетами, виникла пожежа, є пошкодження – КОВА
Середа, 12 лютого 2025, 06:38
Керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами.
Джерело: Калашник у Тelegram
Пряма мова Калашника: "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено".
Реклама:
Деталі: За даними Калашника, внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.
У Бориспільському районі уламки збитих БпЛА пошкодили 9 приватних будинків та автівку.
Пряма мова Калашника: "Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки".