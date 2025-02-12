Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни вночі атакували Київщину дронами і ракетами, виникла пожежа, є пошкодження – КОВА

Ольга Глущенко Середа, 12 лютого 2025, 06:38
Росіяни вночі атакували Київщину дронами і ракетами, виникла пожежа, є пошкодження – КОВА
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами.

Джерело: Калашник у Тelegram

Пряма мова Калашника: "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено".

Реклама:

Деталі: За даними Калашника, внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламки збитих БпЛА пошкодили 9 приватних будинків та автівку.

Пряма мова Калашника: "Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки".

Київська областьбезпілотникиракетний ударППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРятувальники повідомили про наслідки російської балістичної атаки на Київ
Українська збірна виборола повний комплект нагород на Іграх Нескорених
У США підтвердили візит посланника Трампа в Москву – забирав заручника
Зеленський підтримав закупівлю у Болгарії російських реакторів для ХАЕС
Міноборони почне підписувати контракти з 18-24-річними: 1 млн грн будуть платити частинами
Трамп підтвердив, що відрядив міністра фінансів в Україну
Усі новини...
Київська область
Нічна атака на Київщину: працювала ППО, уламки БпЛА попадали на будмайданчик та відкритих ділянках
На Київщині працює ППО
Атака російських дронів на Київ та область: пошкоджені машини, житло і горіла трава
Останні новини
06:38
Росіяни вночі атакували Київщину дронами і ракетами, виникла пожежа, є пошкодження – КОВА
05:44
фотоРятувальники повідомили про наслідки російської балістичної атаки на Київ
05:26
оновленоВнаслідок ворожої атаки балістикою в Києві є загиблий, серед постраждалих дитина – Кличко
04:36
оновленоВорог атакував Київ балістикою: пролунали вибухи, виникли пожежі
03:58
Росія обмежує інформацію про Курщину, щоб уникнути обміну територіями в разі переговорів – ISW
02:54
Трамп відреагував на звільнення Росією Фогеля
02:20
Українська збірна виборола повний комплект нагород на Іграх Нескорених
01:38
Росіяни атакували 12 громад Сумщини: є загиблі і травмовані
00:42
Йорданія заявляє про "непохитну позицію" проти переміщення палестинців із Сектора Гази
00:16
боксБерінчик та Девіс провели першу битву поглядів перед чемпіонським боєм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: