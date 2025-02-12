Россияне ночью атаковали Киевщину дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения – КОВА

Руководитель Киевской военной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами и ракетами.

Источник: Калашник в Тelegram

Прямая речь Калашника: "В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено".

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Детали: По данным Калашника, в результате вражеской атаки в Обуховском районе произошел пожар нежилых помещений.

В Бориспольском районе обломки сбитых БпЛА повредили 9 частных домов и машину.

Прямая речь Калашника: "Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки".