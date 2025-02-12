Справа про збитки "Укрзалізниці": апеляція залишила нардепу Бондарю заставу 100 млн
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави народному депутату Віктору Бондарю, якого підозрюють у корупції на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці".
Джерело: пресслужба АП ВАКС
Деталі: Зазначається, що Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 24 січня про застосування до народного депутата України запобіжного заходу у виді застави у розмірі 100 млн грн.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.
Наголошується, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Водночас відомо, що Бондар не вніс заставу у визначений судом строк і тепер прокурори просять для нього суворішого запобіжного заходу. Рішення суду щодо цього клопотання наразі немає.
Довідково: У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.
Передісторія:
- Антикорупційні органи оголосили Бондарю підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці". Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Прокурор САП просив взяти Бондаря під варту з можливою заставою в 200 млн грн.
- Слідство називає Бондаря одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.
- НАБУ і САП пишуть, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати "Укрзалізницю". Як результат - тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.
- Раніше у цій справі підозру повідомили колишньому раднику Офісу президента, скандальному співробітнику СБУ Артему Шилу.