Справа про збитки "Укрзалізниці": апеляція залишила нардепу Бондарю заставу 100 млн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави народному депутату Віктору Бондарю, якого підозрюють у корупції на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці".

Джерело: пресслужба АП ВАКС

Деталі: Зазначається, що Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 24 січня про застосування до народного депутата України запобіжного заходу у виді застави у розмірі 100 млн грн.

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За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Наголошується, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Водночас відомо, що Бондар не вніс заставу у визначений судом строк і тепер прокурори просять для нього суворішого запобіжного заходу. Рішення суду щодо цього клопотання наразі немає.

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Довідково: У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.

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