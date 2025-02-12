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Дело об убытках "Укрзализныци": апелляция оставила нардепу Бондарю залог 100 млн

Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 13:34
Дело об убытках Укрзализныци: апелляция оставила нардепу Бондарю залог 100 млн
Виктор Бондарь. фото из Facebook политика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде 100 млн грн залога народному депутату Виктору Бондарю, которого подозревают в коррупции на закупке кабелей для "Укрзализныци".

Источник: пресс-служба АП ВАКС

Детали: Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 24 января о применении к народному депутату Украины меры пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

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По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В то же время известно, что Бондарь не внес залог в определенный судом срок и теперь прокуроры просят для него более строгой меры пресечения. Решения суда по этому ходатайству пока нет.

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Справка: В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.

Предыстория:

  • Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для "Укрзализныци". Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.
  • Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
  • НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать "Укрзализныцю". Как результат – тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
  • Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.

коррупцияАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судВерховная Рада
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