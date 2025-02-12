Дело об убытках "Укрзализныци": апелляция оставила нардепу Бондарю залог 100 млн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде 100 млн грн залога народному депутату Виктору Бондарю, которого подозревают в коррупции на закупке кабелей для "Укрзализныци".

Источник: пресс-служба АП ВАКС

Детали: Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 24 января о применении к народному депутату Украины меры пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

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По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В то же время известно, что Бондарь не внес залог в определенный судом срок и теперь прокуроры просят для него более строгой меры пресечения. Решения суда по этому ходатайству пока нет.

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Справка: В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.

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