ОП: В Україні припинили формувати нові бригади, акцент – на доукомплектуванні
В українських Силах оборони припинили формувати нові бригади, направивши зусилля на доукомплектуванні тих, що вже є.
Джерело: інтерв’ю заступника керівника Офісу Президента України полковника Павла Паліси в виданню "Ми – Україна", Мілітарний
Пряма мова: "…Як ви вже знаєте, за рішенням ставки було припинено формування нових бригад. І основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї.
Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази. Це стосовно нових підрозділів все".
Деталі: Як пише "Мілітарний" під час бойових дій починаючи з 2022 року кількості наявних військових з’єднань в Україні не вистачало для виконання покладених завдань. Тому вирішили формувати додаткові бойові бригади у декілька хвиль.
"З часом обсяги мобілізації перестали задовольняти одночасно і потреби доукомплектування існуючих військових частин, і формування нових. Про що не раз наголошували як самі військові, так і суспільство. Через це вирішили надати пріоритет комплектуванню та підготовці наявних частин перед формуванням нових", - пише "Мілітарний".
Передісторія:
- В листопаді 2024 року в Генштабі пояснювали, що в ЗСУ створюють нові бригади замість поповнювати існуючі, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту.