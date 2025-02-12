ОП: В Україні припинили формувати нові бригади, акцент – на доукомплектуванні

В українських Силах оборони припинили формувати нові бригади, направивши зусилля на доукомплектуванні тих, що вже є.

Джерело: інтерв’ю заступника керівника Офісу Президента України полковника Павла Паліси в виданню "Ми – Україна", Мілітарний

Пряма мова: "…Як ви вже знаєте, за рішенням ставки було припинено формування нових бригад. І основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї.

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Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази. Це стосовно нових підрозділів все".

Деталі: Як пише "Мілітарний" під час бойових дій починаючи з 2022 року кількості наявних військових з’єднань в Україні не вистачало для виконання покладених завдань. Тому вирішили формувати додаткові бойові бригади у декілька хвиль.

"З часом обсяги мобілізації перестали задовольняти одночасно і потреби доукомплектування існуючих військових частин, і формування нових. Про що не раз наголошували як самі військові, так і суспільство. Через це вирішили надати пріоритет комплектуванню та підготовці наявних частин перед формуванням нових", - пише "Мілітарний".

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