ОП: В Украине прекратили формировать новые бригады, акцент - на доукомплектовании

В украинских Силах обороны прекратили формировать новые бригады, направив усилия на доукомплектование тех, что уже есть.

Источник: интервью заместителя руководителя Офиса президента Украины полковника Павла Палисы в изданию "Мы - Украина", Милитарный

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Прямая речь: "...Как вы уже знаете, по решению ставки было приостановлено формирование новых бригад. И основные усилия сейчас будут сосредоточены на доукомплектовании тех, что уже есть, те, что уже работают на переднем крае.

Кроме того, те бригады, которые в настоящее время уже сформированы или на завершающей стадии, будет продолжаться их подготовка, опять же, и с учетом тех моментов, которые мы имели предыдущие разы. Это в отношении новых подразделений все".

Детали: Как пишет "Милитарный" во время боевых действий начиная с 2022 года количества имеющихся военных соединений в Украине не хватало для выполнения возложенных задач. Поэтому решили формировать дополнительные боевые бригады в несколько волн.

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"Со временем объемы мобилизации перестали удовлетворять одновременно и потребности доукомплектования существующих воинских частей, и формирования новых. О чем не раз подчеркивали как сами военные, так и общество. Поэтому решили предоставить приоритет комплектованию и подготовке имеющихся частей перед формированием новых", - пишет „Милитарный".

Предыстория: