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Ігнат різко відповів Безуглій: Хто ви така, щоб оцінювати роботу зенітного дивізіону Героя України?

Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 15:36
Ігнат різко відповів Безуглій: Хто ви така, щоб оцінювати роботу зенітного дивізіону Героя України?
вистріл ракети ЗРК Patriot. ілюстративне фото Getty Images

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на пост у соцмережі народної депутатки Мар’яни Безуглої, яким вона звинуватила Повітряні сили у брехні. Офіцер наголосив, що ППО вдалося збити всі балістичні ракети РФ, які летіли на Київ 12 лютого, нагадавши однак, що все уражене в повітрі падає на землю.

Джерело: начальник управління комунікацій командування ВС ЗСУ полковник Ігнат на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Безугла поширила фотографію наслідків ракетної атаки РФ 12 лютого по Оболоні, супроводжуючи її відповідним написом, що Повітряні сили, мовляв, "вкотре брешуть про "уламки"... Ось "уламки" на моєму окрузі — Оболонь, Київ. Сьогодні. Кратер від незбитої ракети".

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Нардепка заявила, що таким чином ПС, мовляв, "спотворюють і без того критичну ситуацію з браком засобів ППО".

Речник Повітряних сил різко відповів Безуглій, звинувативши її в некомпетентності та покроково розтлумачив, як протиповітряна оборона може збивати ворожу балістику.

Пряма мова: "…зенітна керована ракета ЗРК "Patriot" здатна збивати балістичну лише безпосереднім зіткненням "лоб в лоб".

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Завдяки кінетичній енергії під час зіткнення, ворожа ракета або вибухає, або ж змінює траєкторію польоту і падає на землю. Іншого способу уражати балістику в нас немає!

Якщо ракета не вибухнула в повітрі, зберігається висока ймовірність детонації бойової частини на землі (див. прикріплене до допису відео, як це було в Одесі – збитий "Іскандер-М", крім того, у Києві на Лук’янівці та в інших місцях).

Відповідно, уражена ракета уже не летить в ціль, куди її направив ворог, але на землю вона впаде обов’язково!.

12 лютого, раптово, о 4.30 ранку противник намагався знищити об’єкти критичної інфраструктури в столиці, позбавити киян тепла та електрики, створити гуманітарну катастрофу під час морозів! Наслідки могли бути жахливими…

Коли зенітний ракетний дивізіон Героя України, на рахунку якого десятки збитих балістичних ракет у небі столиці, тисячі врятованих життів киян веде бойову роботу і доповідає, що всі шість ракет знищено, то хто ви така, пані Безугла, щоб оцінювати ефективність та піддавати сумніву якість бойової роботи українських зенітників. Тим паче усі дії фіксуються об’єктивним контролем та ретельно аналізується на всіх рівнях".

Деталі: На думку Ігната, фото, оприлюднене Безуглою — це "оперативний об’єктивний контроль для ворога".

 

Передісторія:

  • Від вечора 11 лютого росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 123-ма безпілотниками різних типів; 6 ракет та 71 дрон вдалося знищити, ще 40 БПЛА були локаційно втрачені.
  • 6 балістичних ракет було знищено в небі над Києвом. У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, одна людина загинула, четверо постраждали.

Повітряні сили ЗСУППО
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