ППО збила 6 балістичних ракет і 71 російський дрон

Від вечора 11 лютого росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 123-ма безпілотниками різних типів; 6 ракет та 71 дрон вдалося знищити, ще 40 БПЛА були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 6 балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed чи безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Повідомляється, що балістикою загарбники атакували Київ і Кривий Ріг: шість пусків "Іскандер-М" здійснили з Брянської області Росії та один з тимчасово окупованого Криму.

Дрони окупанти запустили з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

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До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія: