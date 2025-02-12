Игнат резко ответил Безуглой: Кто вы такая, чтобы оценивать работу зенитного дивизиона Героя Украины?

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на пост в соцсети народного депутата Марьяны Безуглой, которым она обвинила Воздушные силы во лжи. Офицер отметил, что ПВО удалось сбить все баллистические ракеты РФ, которые летели на Киев 12 февраля, напомнив однако, что все пораженное в воздухе падает на землю.

Источник: начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Игнат на своей странице в Facebook

Детали: Безуглая распространила фотографию последствий ракетной атаки РФ 12 февраля по Оболони, сопровождая ее соответствующей надписью, что Воздушные силы, мол, "в очередной раз врут про "обломки"... Вот "обломки" на моем округе - Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты".

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Нардеп заявила, что таким образом ВС, мол, "искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО".

Спикер Воздушных сил резко ответил Безуглой, обвинив ее в некомпетентности и пошагово растолковал, как противовоздушная оборона может сбивать вражескую баллистику.

Прямая речь: "...зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" способна сбивать баллистическую только непосредственным столкновением "лоб в лоб".

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Благодаря кинетической энергии во время столкновения, вражеская ракета или взрывается, или же меняет траекторию полета и падает на землю. Другого способа поражать баллистику у нас нет!

Если ракета не взорвалась в воздухе, сохраняется высокая вероятность детонации боевой части на земле (см. прикрепленное к сообщению видео, как это было в Одессе - сбитый "Искандер-М", кроме того, в Киеве на Лукьяновке и в других местах).

Соответственно, пораженная ракета уже не летит в цель, куда ее направил враг, но на землю она упадет обязательно!

12 февраля, внезапно, в 4.30 утра противник пытался уничтожить объекты критической инфраструктуры в столице, лишить киевлян тепла и электричества, создать гуманитарную катастрофу во время морозов! Последствия могли быть ужасными...

Когда зенитный ракетный дивизион Героя Украины, на счету которого десятки сбитых баллистических ракет в небе столицы, тысячи спасенных жизней киевлян ведет боевую работу и докладывает, что все шесть ракет уничтожены, то кто вы такая, госпожа Безуглая, чтобы оценивать эффективность и подвергать сомнению качество боевой работы украинских зенитчиков. Тем более все действия фиксируются объективным контролем и тщательно анализируются на всех уровнях".

Детали: По мнению Игната, фото, обнародованное Безуглой - это "оперативный объективный контроль для врага".

Предыстория: