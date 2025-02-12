Рятувальники повідомили про наслідки російської балістичної атаки на Київ
У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, є загиблий.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:
Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх, загинула людина.
Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.
Дослівно ДСНС: "На всіх локаціях працюють рятувальники.
Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу".
Що передувало: На світанку 12 лютого у столиці та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики, у Києві пролунали вибухи.