Рятувальники повідомили про наслідки російської балістичної атаки на Київ

У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, є загиблий.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:

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Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх, загинула людина.

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.

Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

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Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Дослівно ДСНС: "На всіх локаціях працюють рятувальники.

Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу".

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Що передувало: На світанку 12 лютого у столиці та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики, у Києві пролунали вибухи.