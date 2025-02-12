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Операція "Щур": в СБУ розкрили деталі викриття російського агента у своїх лавах

Станіслав ПогоріловСереда, 12 лютого 2025, 15:40
Операція Щур: в СБУ розкрили деталі викриття російського агента у своїх лавах
Фото: СБУ

Служба безпеки оприлюднила деталі безпрецедентної спецоперації під назвою "Щур" з викриття та затримання агента ФСБ Росії у своїх лавах, яким, за даними УП, виявився керівник штабу Антитерористичного центру СБУ полковник Дмитро Козюра.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ у 2018 році у Відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був "законсервований" російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ.

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Повідомляється, що в СБУ виявили прихований канал зв'язку шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до Росії.

 

За даними СБУ, ця особа входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного з народних депутатів забороненої Партії регіонів і брала активну участь в організації "Антимайдану", а також перевозила гроші з Москви для учасників проплачених мітингів.

 

"Цьому фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді – як у співучасті з ворожим агентом, так і за окремими епізодами", - повідомили в СБУ.

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Як встановили в СБУ, координував діяльність агентурної мережі ФСБ Юрій Шаталов.

Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, Wi‑Fi роутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для фсб рф інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю.

Наразі, повідомили в СБУ, слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них – матеріали, здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео, листування тощо.

Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що було раніше: Перед цим Служба безпеки повідомила про викриття "щура" ФСБ Росії у свої лавах, у затриманні якого 12 лютого брав особисту участь голова СБУ Василь Малюк.

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