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Операция "Щур": в СБУ раскрыли детали разоблачения российского агента в своих рядах

Станислав ПогориловСреда, 12 февраля 2025, 15:40
Операция Щур: в СБУ раскрыли детали разоблачения российского агента в своих рядах
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала детали беспрецедентной спецоперации под названием "Щур" по разоблачению и задержанию агента ФСБ России в своих рядах, которым, по данным УП, оказался руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ полковник Дмитрий Козюра.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене. В течение определенного времени фигурант из соображений безопасности был "законсервирован" российскими кураторами и не осуществлял активной шпионской деятельности. Однако в конце декабря прошлого года ФСБ возобновила с ним контакты, которые также находились под оперативным контролем сотрудников внутренней безопасности СБУ.

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Сообщается, что в СБУ обнаружили скрытый канал связи шпиона с вражеской спецслужбой, организованный через гражданина Украины, который ранее сбежал в Россию.

 

По данным СБУ, это лицо входило в так называемый штаб Андрея Клюева, было помощником одного из народных депутатов запрещенной Партии регионов и принимало активное участие в организации "Антимайдана", а также перевозило деньги из Москвы для участников проплаченных митингов.

 

"Этому фигуранту планируется объявить сообщение о подозрении в государственной измене - как в соучастии с вражеским агентом, так и по отдельным эпизодам", - сообщили в СБУ.

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Как установили в СБУ, координировал деятельность агентурной сети ФСБ Юрий Шаталов.

Для связи с резидентом вражеской спецслужбы "крыса" использовала конспиративную квартиру в Киеве. Он получил специальный мобильный телефон, Wi-Fi роутер и сим-карту, с помощью которых и осуществлял скрытую передачу собранной для фсб рф информации, в том числе документов, составляющих государственную тайну.

В настоящее время, сообщили в СБУ, следствие располагает многими неоспоримыми доказательствами преступной деятельности фигурантов дела. Среди них - материалы, полученные в процессе сложных оперативно-технических мероприятий, перехвата, переданной врагу информации, аудио и видео, переписки и тому подобное.

Задержанному чиновнику объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Перед этим Служба безопасности сообщила о разоблачении "крысы" ФСБ России в своих рядах, в задержании которой 12 февраля принимал личное участие глава СБУ Василий Малюк.

СБУроссийско-украинская войнаразведка
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