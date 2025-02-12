Порошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що йому знову відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, попри заплановані там зустрічі. Він отримав 15 повісток до ДБР, які, за його словами, мають на меті не допустити його поїздки як на міжнародний захід, так і на фронт.
Джерело: Порошенко у Facebook, народна депутатка Вікторія Сюмар в Facebook
Деталі: За словами Порошенка, після його візиту до Вашингтона та зустрічей з представниками Дональда Трампа влада знову заборонила йому виїзд за кордон. Крім того, він заявив, що отримав 15 повісток до Державного бюро розслідувань – на кожен день з 14 по 28 лютого.
Пряма мова Порошенка: "Ніколи такого не було — і от знову. Після візиту до Вашингтону та зустрічей з командою Трампа мені відмовлено у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію. Проте традиційна практика заборони виїзду Порошенка за кордон на міжнародні зустрічі себе вичерпала.
Тому влада вручила мені 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого. На кожен день. Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав.
Деталі: Порошенко вважає, що такі дії влади спрямовані не лише проти нього, а й проти військового керівництва, зокрема колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та ексрозвідника Василя Червінського.
Також народна депутатка Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook додала, що Порошенка не випустили на конференцію, попри заплановані зустрічі високого рівня, зокрема з генералом Кітом Келлогом.
Крім цього, Сюмар зазначила, що Порошенка зобов’язали щоденно з’являтися до ДБР у межах справи 2021 року. За її словами, ця справа є абсурдною, і влада намагається звинуватити Порошенка у держзраді.
Пряма мова Сюмар: "Він має ходити до ДБР по абсурдній справі 2021 року, в якій йому пробують натягнути "держзраду".
"Зрада" - це армія, мова, віра, ЄС, НАТО, і щоденна допомога фронту впродовж повномасштабного вторгнення. Це важливо нагадати, щоб зрозуміти, за що в Україні тепер визнають зрадниками.
І за що, до речі, далі таки планують накласти санкції. Яким би абсурдним чи смішним це вам не здалося. Країна летить в тартарари на всіх парах. Все їм байдуже на фронт, бо… вибори".
Що передувало:
- 16 січня Порошенко заявив, що "за вказівкою керівника служби безпеки президента" його вкотре не випустили у відрядження у Брюссель, де він, за його словами, мав зустрітися з лідером Європейської народної партії Манфредом Вебером.
- У лютому 2024 року Порошенко повідомив, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.
- 1 грудня 2023 року прикордонники не випустили Порошенка у відрядження до Польщі та США. Політик назвав це "антиукраїнською диверсією".