Порошенко заявил, что его снова не пустили на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему снова отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности, несмотря на запланированные там встречи. Он получил 15 повесток в ГБР, которые, по его словам, имеют целью не допустить его поездки как на международное мероприятие, так и на фронт.

Источник: Порошенко в Facebook, народный депутат Виктория Сюмар в Facebook

Детали: По словам Порошенко, после его визита в Вашингтон и встреч с представителями Дональда Трампа власть снова запретила ему выезд за границу. Кроме того, он заявил, что получил 15 повесток в Государственное бюро расследований - на каждый день с 14 по 28 февраля.

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Прямая речь Порошенко: "Никогда такого не было - и вот опять. После визита в Вашингтон и встреч с командой Трампа мне отказано в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако традиционная практика запрета выезда Порошенко за границу на международные встречи себя исчерпала.

Поэтому власть вручила мне 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля. На каждый день. Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал.

Детали: Порошенко считает, что такие действия власти направлены не только против него, но и против военного руководства, в частности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и экс-разведчика Василия Червинского.

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Также народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook добавила, что Порошенко не выпустили на конференцию, несмотря на запланированные встречи высокого уровня, в частности с генералом Китом Келлогом.

фото: Сюмар

Кроме этого, Сюмар отметила, что Порошенко обязали ежедневно появляться в ГБР в рамках дела 2021 года. По ее словам, это дело является абсурдным, и власть пытается обвинить Порошенко в госизмене.

фото: Сюмар

Прямая речь Сюмар: "Он должен ходить в ГБР по абсурдному делу 2021 года, в котором ему пытаются натянуть "госизмену".

фото: Сюмар

"Зрада" - это армия, язык, вера, ЕС, НАТО, и ежедневная помощь фронту в течение полномасштабного вторжения. Это важно напомнить, чтобы понять, за что в Украине теперь признают предателями.

И за что, кстати, дальше таки планируют наложить санкции. Каким бы абсурдным или смешным это вам не показалось. Страна летит в тартарары на всех парах. Все им безразлично на фронт, потому что... выборы".

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