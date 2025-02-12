Зеленский: В 2024 году в Украине ежемесячно мобилизовали 30 тысяч человек

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году в Украине мобилизовали 30 000 человек ежемесячно.

Источник: Зеленский в интервью The Economist 11 февраля

Детали: Во время разговора с журналистами его спросили, не жалеет ли он, что в 2023 году не согласился на предложение бывшего главнокомандующего Валерия Залужного мобилизовать 500 000 военных.

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В ответ Зеленский сказал, что самая масштабная мобилизация была в прошлом году – 30 000 человек ежемесячно.

Прямая речь: "Не живите в фантазиях, пожалуйста. Не живите в фантазии, которую кто-то создает, придумывает и тому подобное. Самая масштабная мобилизация...

В медиа слишком много разговоров о том, как надо воевать, сколько людей мы должны мобилизовать и тому подобное. Самая масштабная мобилизация была в прошлом году – 30 000 человек ежемесячно. Это, по моему мнению, много".

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Детали: В то же время он признал, что Россия мобилизует 45 000 военных в месяц, а ее общая армия составляет 1,5-1,9 миллиона человек, что примерно вдвое больше, чем в Украине.

Прямая речь: "Да, много, очень много. И у них те же проблемы. В некоторых районах, где у нас есть трудности, уровень укомплектованности бригад 60%, 50%, 70% – у них ситуация такая же. У них те же проблемы, те же вопросы, те же вызовы".

Что предшествовало: