Зеленський занепокоєний заявами політиків США щодо досягнення миру в Україні

Президент Володимир Зеленський щодо заяв американських політиків про те, що для досягнення миру і Україні і Росія мають піти на поступки.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Economist

Деталі: Зеленський обурився, що "від неагресора вимагають занадто багато". Він каже, що готовність сісти за стіл переговорів з "убивцею" – це вже величезний компроміс.

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Пряма мова: "Уявіть собі, що Гітлера не знищили... Уявіть собі, що після всього, що він зробив з євреями... люди сказали: "Гаразд, давайте шукати компроміс". Пан Путін, за його словами, "діяв як Гітлер", і неправильний тип дипломатії реабілітує його. Україна готова до переговорів, але лише за умови гарантій безпеки, які могли б утримати Росію від нової агресії".

Що передувало:

У цьому ж інтерв'ю президент заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.