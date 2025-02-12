Зеленский обеспокоен заявлениями политиков США по достижению мира в Украине

Президент Владимир Зеленский относительно заявлений американских политиков о том, что для достижения мира и Украина и Россия должны пойти на уступки.

Источник: Зеленский в интервью The Economist

Детали: Зеленский возмутился, что "от неагрессора требуют слишком много". Он говорит, что готовность сесть за стол переговоров с "убийцей" – это уже огромный компромисс.

Реклама:

Прямая речь: "Представьте себе, что Гитлера не уничтожили... Представьте себе, что после всего, что он сделал с евреями... люди сказали: "Ладно, давайте искать компромисс". Господин Путин, по его словам, "действовал как Гитлер", и неправильный тип дипломатии реабилитирует его. Украина готова к переговорам, но только при условии гарантий безопасности, которые могли бы удержать Россию от новой агрессии".

Что предшествовало:

В этом же интервью президент заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.