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Зеленский обеспокоен заявлениями политиков США по достижению мира в Украине

Татьяна ОлейникСреда, 12 февраля 2025, 19:04
Зеленский обеспокоен заявлениями политиков США по достижению мира в Украине
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский относительно заявлений американских политиков о том, что для достижения мира и Украина и Россия должны пойти на уступки.

Источник: Зеленский в интервью The Economist

Детали: Зеленский возмутился, что "от неагрессора требуют слишком много". Он говорит, что готовность сесть за стол переговоров с "убийцей" – это уже огромный компромисс.

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Прямая речь: "Представьте себе, что Гитлера не уничтожили... Представьте себе, что после всего, что он сделал с евреями... люди сказали: "Ладно, давайте искать компромисс". Господин Путин, по его словам, "действовал как Гитлер", и неправильный тип дипломатии реабилитирует его. Украина готова к переговорам, но только при условии гарантий безопасности, которые могли бы удержать Россию от новой агрессии".

Что предшествовало:

В этом же интервью президент заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

Зеленскийроссийско-украинская войнаСША
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