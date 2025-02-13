Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У Росії заявили про атаку понад 80 дронів на регіони РФ

Ольга Глущенко Четвер, 13 лютого 2025, 06:30
У Росії заявили про атаку понад 80 дронів на регіони РФ
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

У Міноборони Росії заявили, що вночі їхня ППО нібито збила 83 безпілотники над 9 областями РФ.

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 83 українських безпілотних літальних апарати".

Реклама:

Деталі: Зокрема, стверджують у російському відомстві, 37 БпЛА нібито були збиті над територією Брянської області; по 12 БпЛА – над територіями Курської та Липецької областей; 9 БпЛА – над територією Тверської області; по три БпЛА – над територіями Бєлгородської, Калузької, Смоленської та Воронезької областями і один БпЛА – над територією Ростовської області.

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах у переговорах про припинення війни – ISW
Трамп планує зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії
РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела
Умєров після заяв з Пентагону: Україна хоче і буде країною НАТО
Сенат проголосував за призначення скандальної Габбард главою розвідки США
фотоПорошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Усі новини...
Росія
ISW проаналізував, як Росія готується до війни з НАТО
У Росії заявляють про масовану атаку дронів на Липецьк і область
Фінський виробник лаків і фарб Tikkurila остаточно вийшов з Росії – ЗМІ
Останні новини
06:30
У Росії заявили про атаку понад 80 дронів на регіони РФ
05:44
Держдеп анонсував приїзд спецпредставника Трампа до України
04:58
ISW проаналізував, як Росія готується до війни з НАТО
04:10
відеоУ Росії заявляють про масовану атаку дронів на Липецьк і область
03:44
Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах у переговорах про припинення війни – ISW
02:52
Росіяни атакували 13 громад Сумщини: п’ятеро поранених, багато пошкоджень
01:56
Соцмережі: У Білорусі в районі Гомеля ППО, імовірно, збивала безпілотник
01:04
Європа має бути за столом переговорів про припинення війни Росії проти України – заява міністрів
00:34
Трамп: Малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року
00:08
Українець Трубін допоміг "Бенфіці" здобути перемогу в плейоф Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: