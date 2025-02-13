У Росії заявили про атаку понад 80 дронів на регіони РФ

У Міноборони Росії заявили, що вночі їхня ППО нібито збила 83 безпілотники над 9 областями РФ.

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 83 українських безпілотних літальних апарати".

Реклама:

Деталі: Зокрема, стверджують у російському відомстві, 37 БпЛА нібито були збиті над територією Брянської області; по 12 БпЛА – над територіями Курської та Липецької областей; 9 БпЛА – над територією Тверської області; по три БпЛА – над територіями Бєлгородської, Калузької, Смоленської та Воронезької областями і один БпЛА – над територією Ростовської області.