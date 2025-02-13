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В России заявили об атаке более 80 дронов на регионы РФ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 06:30
В России заявили об атаке более 80 дронов на регионы РФ
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

В Минобороны России заявили, что ночью их ПВО якобы сбила 83 беспилотника над 9 областями РФ.

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 83 украинских беспилотных летательных аппарата".

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Детали: В частности, утверждают в российском ведомстве, 37 БПЛА якобы были сбиты над территорией Брянской области; по 12 БПЛА – над территориями Курской и Липецкой областей; 9 БПЛА – над территорией Тверской области; по три БПЛА – над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один БПЛА – над территорией Ростовской области.

Росcиябеспилотники
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