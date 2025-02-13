Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 13 лютого 2025, 08:47
Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир.

Джерело: пресконференція Трампа в Овальному кабінеті, "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу, Трамп сказав, що "це цікаве запитання".

Реклама:

"Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю", – сказав Трамп.

На уточнююче запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни, він відповів: "Йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м’яко кажучи, не надто високі". 

Однак Трамп не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України Володимир Зеленського у переговорному процесі заморозять.

РЕКЛАМА:

Також американський президент заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів, які були до 2014 року, натякаючи на те, що країні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.

Він також розраховує зустрітися особисто з очільником Кремля Владіміром Путіним кілька разів та припустив, що вони, ймовірно, зустрінуться спочатку в Саудівській Аравії.

ТрамппереговориУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах у переговорах про припинення війни – ISW
Трамп планує зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії
РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела
Умєров після заяв з Пентагону: Україна хоче і буде країною НАТО
Сенат проголосував за призначення скандальної Габбард главою розвідки США
фотоПорошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Усі новини...
Трамп
Держдеп анонсував приїзд спецпредставника Трампа до України
Трамп: Малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року
Трамп планує зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії
Останні новини
08:49
футбол"Евертон" Миколенка востаннє зіграв дербі проти "Ліверпуля" на легендарному стадіоні
08:49
Норвегія надасть Україні додаткові засоби ППО на майже $107 мільйонів
08:47
Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
08:42
Наєв повідомив, що вже прибув на місце виконання бойових завдань
08:33
На фронті 116 бойових зіткнень з ворогом, 34 на Покровському напрямку – Генштаб
08:30
текстСанкції Порошенку, кримінальні справи мерам. Як ОП готується до виборів
08:28
фото Спецпосланець Трампа вирушив до Європи
07:58
Китай пропонував організувати зустріч Трампа і Путіна без Зеленського – ЗМІ
07:29
1 250 військових і 58 артсистем – втрати РФ за добу
06:30
У Росії заявили про атаку понад 80 дронів на регіони РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: