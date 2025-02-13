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Трамп отказался называть Украину равноправным участником переговоров о мире

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 13 февраля 2025, 08:47
Трамп отказался называть Украину равноправным участником переговоров о мире
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп не назвал Украину равноправным участником переговоров о мире.

Источник: Трамп на его пресс-конференции в Овальном кабинете, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, Трамп сказал, что "это интересный вопрос".

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"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, поддерживает ли Трамп, чтобы Зеленский уступил территорию или обменял ее для завершения войны, он ответил: "Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки".

Однако Трамп не считает, что существует опасность того, что участие президента Украины Владимир Зеленского в переговорном процессе заморозят.

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Также американский президент заявил, что маловероятно, что Украина вернется к границам, которые были до 2014 года, намекая на то, что стране придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.

Он также рассчитывает встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным несколько раз и предположил, что они, вероятно, встретятся сначала в Саудовской Аравии.

ТрамппереговорыУкраинароссийско-украинская война
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