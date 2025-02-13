Вночі ворог масовано атакував дронами Ізмаїльський район Одещини: поранено жінку

Вночі 13 лютого Росія масовано атакувала Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками: є постраждала і пошкодження інфраструктури.

Джерело: очільник Одеської обладміністрації Олег Кіпер у Telegram

Деталі: Над знищенням ворожих дронів працювали сили ППО.

Реклама:

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу.

Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середньої ступеню важкості госпіталізована до лікарні. Медиками надається вся необхідна допомога, зазначив Кіпер.

Пряма мова: "На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

РЕКЛАМА:

Дякую всім, хто під час атаки був у безпечних місцях. Ваше життя та здоров’я – найголовніша цінність!".

Нагадаємо: В ніч на 13 лютого Росія випустила по Україні 140 безпілотників, 85 із них знищила ППО, 52 не досягли цілі. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.