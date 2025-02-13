Ночью враг массированно атаковал дронами Измаильский район Одесской области: ранена женщина

Ночью 13 февраля Россия массированно атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками: есть пострадавшая и повреждения инфраструктуры.

Источник: глава Одесской обладминистрации Олег Кипер в Telegram

Детали: Над уничтожением вражеских дронов работали силы ПВО.

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В результате вражеской атаки есть повреждения припортовой инфраструктуры, недействующего учебного заведения.

Также осколками был поражен автомобиль, внутри которого находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу. Медиками оказывается вся необходимая помощь, отметил Кипер.

Прямая речь: "На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

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Спасибо всем, кто во время атаки был в безопасных местах. Ваша жизнь и здоровье - самая главная ценность!".

Напомним: В ночь на 13 февраля Россия выпустила по Украине 140 беспилотников, 85 из них уничтожила ПВО, 52 не достигли цели. В результате вражеской атаки пострадали Одесская и Харьковская области.