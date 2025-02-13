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Молдова викликала російського посла через порушення повітряного простору дронами РФ

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 11:34
Молдова викликала російського посла через порушення повітряного простору дронами РФ
посол РФ у Молдові Олег Озеров

Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого викликало призначеного посла Росії, щоб висловити протест проти порушення національного повітряного простору російськими безпілотниками та вимагати пояснень.

Джерело: NewsMaker із посиланням на заяву МЗС країни, "Європейська правда"

Деталі: В ніч проти 13 лютого під час масованої атаки Росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув. МЗС країни засудило це. 

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Відомство терміново викликало призначеного посла Росії в Молдові, щоб вимагати офіційних пояснень і висловити рішучий протест проти порушення національного повітряного простору.

Міністерство висловило глибоку стурбованість з приводу нічної атаки, засудивши порушення повітряного простору Молдови. 

"Ці інциденти становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян, а також стабільності в регіоні. На щастя, ніхто не постраждав, але подібні порушення повітряного простору Молдови неприйнятні і миритися з цим не можна", – додали у МЗС Молдови.

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Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інциденти з російськими дронами, які залетіли на молдовську територію під час масованої атаки на Україну.

"Молдова ні на кого не нападала…у нас є нейтралітет, закріплений в Конституції. Республіка Молдова сприяла і робила все для миру. Проте російські безпілотники і бомби падають і вибухають в наших селах. І ми повинні визнати, що у нас немає можливостей захиститися від них", – підкреслила вона.

Своєю чергою у Румунії піднімали винищувачі через масовану атаку РФ на прикордонні регіони України.

МолдоваШахедбезпілотникиРосія
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