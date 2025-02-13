Молдова вызвала российского посла из-за нарушения воздушного пространства дронами РФ

Министерство иностранных дел Молдовы 13 февраля вызвало назначенного посла России, чтобы выразить протест против нарушения национального воздушного пространства российскими беспилотниками и потребовать объяснений.

Источник: NewsMaker со ссылкой на заявление МИД страны, "Европейская правда"

Детали: В ночь на 13 февраля во время массированной атаки России на украинские регионы на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался. МИД страны осудил это.

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Ведомство срочно вызвало назначенного посла России в Молдове, чтобы потребовать официальных объяснений и выразить решительный протест против нарушения национального воздушного пространства.

Министерство выразило глубокую обеспокоенность по поводу ночной атаки, осудив нарушение воздушного пространства Молдовы.

"Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан, а также стабильности в регионе. К счастью, никто не пострадал, но подобные нарушения воздушного пространства Молдовы неприемлемы и мириться с этим нельзя", – добавили в МИД Молдовы.

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Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала инциденты с российскими дронами, которые залетели на молдовскую территорию во время массированной атаки на Украину.

"Молдова ни на кого не нападала... у нас есть нейтралитет, закрепленный в Конституции. Республика Молдова способствовала и делала все для мира. Однако российские беспилотники и бомбы падают и взрываются в наших селах. И мы должны признать, что у нас нет возможностей защититься от них", – подчеркнула она.

В свою очередь в Румынии поднимали истребители из-за массированной атаки РФ на приграничные регионы Украины.