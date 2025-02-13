Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Молдова вызвала российского посла из-за нарушения воздушного пространства дронами РФ

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 11:34
Молдова вызвала российского посла из-за нарушения воздушного пространства дронами РФ
посол РФ в Молдове Олег Озеров

Министерство иностранных дел Молдовы 13 февраля вызвало назначенного посла России, чтобы выразить протест против нарушения национального воздушного пространства российскими беспилотниками и потребовать объяснений.

Источник: NewsMaker со ссылкой на заявление МИД страны, "Европейская правда"

Детали: В ночь на 13 февраля во время массированной атаки России на украинские регионы на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался. МИД страны осудил это.

Реклама:

Ведомство срочно вызвало назначенного посла России в Молдове, чтобы потребовать официальных объяснений и выразить решительный протест против нарушения национального воздушного пространства.

Министерство выразило глубокую обеспокоенность по поводу ночной атаки, осудив нарушение воздушного пространства Молдовы.

"Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан, а также стабильности в регионе. К счастью, никто не пострадал, но подобные нарушения воздушного пространства Молдовы неприемлемы и мириться с этим нельзя", – добавили в МИД Молдовы.

РЕКЛАМА:

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала инциденты с российскими дронами, которые залетели на молдовскую территорию во время массированной атаки на Украину.

"Молдова ни на кого не нападала... у нас есть нейтралитет, закрепленный в Конституции. Республика Молдова способствовала и делала все для мира. Однако российские беспилотники и бомбы падают и взрываются в наших селах. И мы должны признать, что у нас нет возможностей защититься от них", – подчеркнула она.

В свою очередь в Румынии поднимали истребители из-за массированной атаки РФ на приграничные регионы Украины.

МолдоваШахедбеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Путина заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США
Источники УП назвали причины санкций против Порошенко и нескольких бизнесменов
Самые популярные лекарства в Украине должны подешеветь на треть: Зеленский подписал указ
Зеленский утвердил санкции против Порошенко, Коломойского и других
Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко: заседание закрыто
Кроме Порошенко, под санкции попали Коломойский, Боголюбов и другие – источники
Все новости...
Молдова
Во время атаки РФ на Украину 13 февраля в Молдову залетали дроны, один из них взорвался
На территории Молдовы нашли один из дронов, которые РФ запускает во время атак на Украину
Приднестровье отказалось от помощи ЕС в €60 миллионов, но газ будет поступать – правительство Молдовы
Последние новости
13:05
В США обнародовали аудиозапись взрыва судна "Титан", направлявшегося к обломкам "Титаника"
13:00
Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Козюре
12:58
У Путина заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США
12:51
Камышин попытались заманить Трампа в Украину рекламой "Укрзализныци"
12:43
Канада выиграла первый в истории матч Турнира четырех наций по хоккею, обыграв в овертайме Швецию
12:40
Режиссера Ларса фон Триера госпитализировали из-за прогрессирующей болезни Паркинсона
12:28
Слияния не будет: Honda и Nissan официально прекратили переговоры
12:19
"Власна справа": 308 украинцев получат 72 миллиона гривен на развитие бизнеса
12:01
Источники УП назвали причины санкций против Порошенко и нескольких бизнесменов
11:58
Лубинец: Россия препятствует детям с оккупированных территорий получать образование в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: