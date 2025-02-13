Справа про "можливу держзраду" Порошенка через Мінські угоди: В ДБР відмовилися відповідати на запит УП
В Державному бюро розслідувань відмовилися відповідати на запит УП щодо перебігу досудового розслідування у справі про можливе вчинення державної зради пʼятим президентом Петром Порошенком під час підписання Мінських угод в 2015 році.
Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"
Деталі: УП запитала, на якому етапі справа щодо можливого вчинення державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році, що вдалося зʼясувати в ході досудового розслідування, а також, який статус у цій справі наразі має пʼятий президент України.
В Державному бюро розслідувань відповіли, що Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) встановлює особливий порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування для сторін та учасників кримінального провадження.
Інші громадяни, які не є учасниками справи, можуть отримати інформацію про розслідування лише з письмового дозволу слідчого або прокурора – в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Дослівно із відповіді на запит: "Ураховуючи викладене, Державне бюро розслідувань відмовляє у задоволенні запиту на інформацію".
Передісторія:
- Державне бюро розслідувань 10 грудня 2019 року відкрило кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради пʼятим президентом, народним депутатом від "Європейської солідарності" Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.
- Президент Володимир Зеленський 13 лютого 2024 року затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.