Справа про "можливу держзраду" Порошенка через Мінські угоди: В ДБР відмовилися відповідати на запит УП 

В Державному бюро розслідувань відмовилися відповідати на запит УП щодо перебігу досудового розслідування у справі про можливе вчинення державної зради пʼятим президентом Петром Порошенком під час підписання Мінських угод в 2015 році.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: УП запитала, на якому етапі справа щодо можливого вчинення державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році, що вдалося зʼясувати в ході досудового розслідування, а також, який статус у цій справі наразі має пʼятий президент України.

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В Державному бюро розслідувань відповіли, що Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) встановлює особливий порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування для сторін та учасників кримінального провадження.

Інші громадяни, які не є учасниками справи, можуть отримати інформацію про розслідування лише з письмового дозволу слідчого або прокурора – в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Дослівно із відповіді на запит: "Ураховуючи викладене, Державне бюро розслідувань відмовляє у задоволенні запиту на інформацію".

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