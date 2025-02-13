Дело о "возможной госизмене" Порошенко из-за Минских соглашений: В ГБР отказались отвечать на запрос УП

В Государственном бюро расследований отказались отвечать на запрос УП о ходе досудебного расследования по делу о возможном совершении государственной измены пятым президентом Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Детали: УП спросила, на каком этапе дело о возможном совершении государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году, что удалось выяснить в ходе досудебного расследования, а также, какой статус в этом деле сейчас имеет пятый президент Украины.

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В Государственном бюро расследований ответили, что Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) устанавливает особый порядок ознакомления с материалами досудебного расследования для сторон и участников уголовного производства.

Другие граждане, которые не являются участниками дела, могут получить информацию о расследовании только с письменного разрешения следователя или прокурора - в том объеме, в котором они считают возможным.

Дословно из ответа на запрос: "Учитывая изложенное, Государственное бюро расследований отказывает в удовлетворении запроса на информацию".

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