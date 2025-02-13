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Дело о "возможной госизмене" Порошенко из-за Минских соглашений: В ГБР отказались отвечать на запрос УП

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинЧетверг, 13 февраля 2025, 13:12
Дело о возможной госизмене Порошенко из-за Минских соглашений: В ГБР отказались отвечать на запрос УП
Фото: Євросолидарность

В Государственном бюро расследований отказались отвечать на запрос УП о ходе досудебного расследования по делу о возможном совершении государственной измены пятым президентом Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Детали: УП спросила, на каком этапе дело о возможном совершении государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году, что удалось выяснить в ходе досудебного расследования, а также, какой статус в этом деле сейчас имеет пятый президент Украины.

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В Государственном бюро расследований ответили, что Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) устанавливает особый порядок ознакомления с материалами досудебного расследования для сторон и участников уголовного производства.

Другие граждане, которые не являются участниками дела, могут получить информацию о расследовании только с письменного разрешения следователя или прокурора - в том объеме, в котором они считают возможным.

Дословно из ответа на запрос: "Учитывая изложенное, Государственное бюро расследований отказывает в удовлетворении запроса на информацию".

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Предыстория:

  • Государственное бюро расследований 10 декабря 2019 года открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом, народным депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
  • Президент Владимир Зеленский 13 февраля 2024 года утвердил решение СНБО о введении санкций против Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

ПорошенкоГБР
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