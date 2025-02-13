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Премʼєр Британії продовжує підтримувати членство України в НАТО попри заяви з США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 19:32
Премʼєр Британії продовжує підтримувати членство України в НАТО попри заяви з США
Британський прем’єр Кір Стармер. Фото з Facebook

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що підтримує вступ України в НАТО після заяв адміністрації президента США, де це відкинули як частину "мирного врегулювання" війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю Стармера ITV

Деталі: Стармер заявив, що його позиція стосовно вступу України в Альянс – "це позиція НАТО".

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"Це питання обговорювалося на саміті, який ми провели минулого року у Вашингтоні, де всі члени НАТО погодилися з тим, що шлях України до членства в НАТО має бути незворотнім", – зазначив він.

На питання про те, чи відмовляється Британія від цієї позиції у світлі останніх заяв зі США, британський премʼєр запевнив, що ні.

"Очевидно, ніхто не очікував, що це (членство України в НАТО. – Ред.) настане негайно. Ішлось про шлях, який триватиме певний час", – пояснив він свою позицію.

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"Найважливіше, на мою думку, те, що ми підтримуємо Україну, ми ставимо Україну в якомога сильнішу позицію, і що ми гарантуємо – якщо настане припинення воєнних дій – що будь-який мир, який є вкрай необхідним або бажаним, буде справедливим, міцним і тривким", – підкреслив Стармер.

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО і заявив, що Європа "повинна забезпечити переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні". Він також заявив, що американські війська не братимуть участі в жодній миротворчій операції.

Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.

Велика БританіяНАТОСША
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