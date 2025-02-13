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Премьер Британии продолжает поддерживать членство Украины в НАТО, несмотря на заявления из США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 19:32
Премьер Британии продолжает поддерживать членство Украины в НАТО, несмотря на заявления из США
Британский премьер Кир Стармер. Фото из Facebook

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО после заявлений администрации президента США, где это отвергли как часть "мирного урегулирования" войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Стармера ITV

Детали: Стармер заявил, что его позиция относительно вступления Украины в Альянс – "это позиция НАТО".

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"Этот вопрос обсуждался на саммите, который мы провели в прошлом году в Вашингтоне, где все члены НАТО согласились с тем, что путь Украины к членству в НАТО должен быть необратимым", – отметил он.

На вопрос о том, отказывается ли Британия от этой позиции в свете последних заявлений из США, британский премьер заверил, что нет.

"Очевидно, никто не ожидал, что это (членство Украины в НАТО. – Ред.) наступит немедленно. Речь шла о пути, который займет определенное время", – пояснил он свою позицию.

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"Самое важное, по моему мнению, то, что мы поддерживаем Украину, мы ставим Украину в как можно более сильную позицию, и что мы гарантируем – если наступит прекращение военных действий – что любой мир, который является крайне необходимым или желаемым, будет справедливым, прочным и долговечным", – подчеркнул Стармер.

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет исключил членство Украины в НАТО и заявил, что Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также заявил, что американские войска не будут участвовать ни в одной миротворческой операции.

Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление Гегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.

ВеликобританияНАТОСША
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