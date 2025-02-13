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Трамп пропонує провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 22:43
Трамп пропонує провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і главою кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити скорочення витрат на оборону

Джерело: Reuters та AP з посиланням на Трампа

Деталі: Як повідомляють ЗМІ, зустріч може відбутися, після того, як війни в Україні та Секторі Гази "вляжуться".

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Пряма мова: "Коли ми все владнаємо, то однією з перших зустрічей я хочу провести з президентом Китаю Сі і президентом Росії Путіним. І я хочу сказати: давайте скоротимо наш військовий бюджет удвічі".

Деталі: За словами Трампа, він також хоче відновити переговори про денуклеаризацію з обома країнами.

Такий крок, як пише видання AP, суперечитиме десятиліттям традиційного позиціонування республіканців у сфері національної оборони.

ТрампСі ЦзіньпінПутін
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