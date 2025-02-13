Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным
Четверг, 13 февраля 2025, 22:43
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону
Источник: Reuters и AP со ссылкой на Трампа
Детали: Как сообщают СМИ, встреча может состояться, после того, как войны в Украине и Секторе Газа "улягутся".
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Прямая речь: "Когда мы все уладим, то одной из первых встреч я хочу провести с президентом Китая Си и президентом России Путиным. И я хочу сказать: давайте сократим наш военный бюджет вдвое".
Детали: По словам Трампа, он также хочет возобновить переговоры о денуклеаризации с обеими странами.
Такой шаг, как пишет издание AP, будет противоречить десятилетиям традиционного позиционирования республиканцев в сфере национальной обороны.