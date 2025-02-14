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Російські війська просунулися в Донецькій та Харківській областях – DeepState

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 лютого 2025, 00:53
Російські війська просунулися в Донецькій та Харківській областях – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 14 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ у Донецькій та Харківській областях.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленими даними DeepState, російські окупаційні війська досягли незначних успіхів на кількох напрямках фронту. Зокрема, на Харківщині вони просунулися в районі Дворічної та біля Фиголівки.

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Крім того, на Донеччині противник покращив свої позиції в районах Андріївки та Бурлацького.

Передісторія:

  • Слідчі Державного бюро розслідувань не знайшли підстав для застосування бойового імунітету до підозрюваних у справі про "провал оборони на Харківщині" бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка і полковника Іллі Лапіна.

Донецька областьХарківська областьвійнаокупація
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