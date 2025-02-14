Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях – DeepState
Пятница, 14 февраля 2025, 00:53
В ночь на 14 февраля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой и Харьковской областях.
Источник: DeepState
Детали: Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.
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Кроме того, в Донецкой области противник улучшил свои позиции в районах Андреевки и Бурлацкого.
Предыстория:
- Следователи Государственного бюро расследований не нашли оснований для применения боевого иммунитета к подозреваемым по делу о "провале обороны на Харьковщине" бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Ильи Лапина.