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Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях – DeepState

Иван ДьяконовПятница, 14 февраля 2025, 00:53
Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 14 февраля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой и Харьковской областях.

Источник: DeepState

Детали: Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.

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Кроме того, в Донецкой области противник улучшил свои позиции в районах Андреевки и Бурлацкого.

Предыстория:

  • Следователи Государственного бюро расследований не нашли оснований для применения боевого иммунитета к подозреваемым по делу о "провале обороны на Харьковщине" бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Ильи Лапина.

Донецкая областьХарьковская областьвойнаоккупация
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