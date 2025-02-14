Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях – DeepState

В ночь на 14 февраля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой и Харьковской областях.

Источник: DeepState

Детали: Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.

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Кроме того, в Донецкой области противник улучшил свои позиции в районах Андреевки и Бурлацкого.

Предыстория: