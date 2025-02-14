Засідання Верховної Ради знову не відбулося через блокування "ЄС"
"Європейська солідарність" заблокувала урядову ложу та президію Верховної Ради, тож пленарне засідання Верховної Ради у п'ятницю 14 лютого не відбулося.
Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, пресслужба "Євросолідарності"
Пряма мова: "Урядова ложа заблокована, президія теж… Все. День всіх закінчився без засідання".
Деталі: Як відомо, у п’ятницю в парламенті передбачена година запитань до уряду та виступи міністрів.
Фракція "Європейська солідарність" наголосила, що заблокувала президію з вимогою відповідальності членів РНБО за незаконне рішення про санкції проти Петра Порошенка. "ЄС" також вимагає внести в порядок денний законопроєкти щодо повернення військового ПДФО бригадам, про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, про скасування скандального закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.
Передісторія:
- 13 лютого народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, протестуючи проти санкцій щодо їхніього лідера, 5-го президента України Петра Порошенка.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звинуватив фракцію "Європейська солідарність" у блокуванні роботи парламенту.
- Оскільки під час воєнного стану засідання парламенту триває безперервно, оголошення перерви вважається завершенням робочого дня.