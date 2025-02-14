Засідання Верховної Ради знову не відбулося через блокування "ЄС"

"Європейська солідарність" заблокувала урядову ложу та президію Верховної Ради, тож пленарне засідання Верховної Ради у п'ятницю 14 лютого не відбулося.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, пресслужба "Євросолідарності"

Пряма мова: "Урядова ложа заблокована, президія теж… Все. День всіх закінчився без засідання".

Реклама:

Деталі: Як відомо, у п’ятницю в парламенті передбачена година запитань до уряду та виступи міністрів.

фото "єс"

Фракція "Європейська солідарність" наголосила, що заблокувала президію з вимогою відповідальності членів РНБО за незаконне рішення про санкції проти Петра Порошенка. "ЄС" також вимагає внести в порядок денний законопроєкти щодо повернення військового ПДФО бригадам, про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, про скасування скандального закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

Передісторія:

РЕКЛАМА: