Заседание Верховной Рады снова не состоялось из-за блокирования "ЕС"
"Европейская солидарность" заблокировала правительственную ложу и президиум Верховной Рады, поэтому пленарное заседание Верховной Рады в пятницу 14 февраля не состоялось.
Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, пресс-служба "Евросолидарности"
Прямая речь: "Правительственная ложа заблокирована, президиум тоже... Все. День всех закончился без заседания".
Детали: Как известно, в пятницу в парламенте предусмотрен час вопросов к правительству и выступления министров.
Фракция "Европейская солидарность" отметила, что заблокировала президиум с требованием ответственности членов СНБО за незаконное решение о санкциях против Петра Порошенко. "ЕС" также требует внести в повестку дня законопроекты о возвращении военного НДФЛ бригадам, о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ, об отмене скандального закона о закупке российских атомных энергоблоков.
Предыстория:
- 13 февраля народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против санкций в отношении их лидера, 5-го президента Украины Петра Порошенко.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обвинил фракцию "Европейская солидарность" в блокировании работы парламента.
- Поскольку во время военного положения заседание парламента продолжается непрерывно, объявление перерыва считается завершением рабочего дня.