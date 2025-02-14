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Заседание Верховной Рады снова не состоялось из-за блокирования "ЕС"

Валентина РоманенкоПятница, 14 февраля 2025, 10:33
Заседание Верховной Рады снова не состоялось из-за блокирования ЕС
фото «Евросолидарности»

"Европейская солидарность" заблокировала правительственную ложу и президиум Верховной Рады, поэтому пленарное заседание Верховной Рады в пятницу 14 февраля не состоялось.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, пресс-служба "Евросолидарности"

Прямая речь: "Правительственная ложа заблокирована, президиум тоже... Все. День всех закончился без заседания".

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Детали: Как известно, в пятницу в парламенте предусмотрен час вопросов к правительству и выступления министров.

 
фото "ес"

Фракция "Европейская солидарность" отметила, что заблокировала президиум с требованием ответственности членов СНБО за незаконное решение о санкциях против Петра Порошенко. "ЕС" также требует внести в повестку дня законопроекты о возвращении военного НДФЛ бригадам, о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ, об отмене скандального закона о закупке российских атомных энергоблоков.

Предыстория:

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  • 13 февраля народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против санкций в отношении их лидера, 5-го президента Украины Петра Порошенко.
  • Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обвинил фракцию "Европейская солидарность" в блокировании работы парламента.
  • Поскольку во время военного положения заседание парламента продолжается непрерывно, объявление перерыва считается завершением рабочего дня.

Верховная РадаПорошенко
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