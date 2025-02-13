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Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка: засідання закрито

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 10:44
Нардепи ЄС заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка: засідання закрито
фото "Євросолідарності"

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання 13 лютого.

Джерело: співрозмовники УП серед народних депутатів, присутніх на засіданні Верховної Ради 

Деталі: Одразу після виконання гімну і хвилини мовчання за загиблими під час російсько-української війни народні депутати з "Євросолідарності" вийшли до трибуни парламенту з плакатами.

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На плакатах депутатів було написано: "Україна – не Росія", "Ні – політичним репресіям", "Ні – диктатурі", "Ні – авторитаризму", "Думайте про перемогу, а не про вибори".

Майже одразу після початку цієї акції голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в пленарному засіданні. Оскільки під час воєнного стану засідання парламенту триває безперервно, оголошення перерви вважається завершенням робочого дня. 

Кілька співрозмовників УП із різних парламентських фракцій повідомили, що продовження засідання у четвер не буде.

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Передісторія: 

Верховна РадаЄвропейська солідарністьПорошенкосанкції
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