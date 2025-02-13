Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка: засідання закрито

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання 13 лютого.

Джерело: співрозмовники УП серед народних депутатів, присутніх на засіданні Верховної Ради

Деталі: Одразу після виконання гімну і хвилини мовчання за загиблими під час російсько-української війни народні депутати з "Євросолідарності" вийшли до трибуни парламенту з плакатами.

Реклама:

На плакатах депутатів було написано: "Україна – не Росія", "Ні – політичним репресіям", "Ні – диктатурі", "Ні – авторитаризму", "Думайте про перемогу, а не про вибори".

Майже одразу після початку цієї акції голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в пленарному засіданні. Оскільки під час воєнного стану засідання парламенту триває безперервно, оголошення перерви вважається завершенням робочого дня.

Кілька співрозмовників УП із різних парламентських фракцій повідомили, що продовження засідання у четвер не буде.

РЕКЛАМА:

Передісторія: