Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка: засідання закрито
Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання 13 лютого.
Джерело: співрозмовники УП серед народних депутатів, присутніх на засіданні Верховної Ради
Деталі: Одразу після виконання гімну і хвилини мовчання за загиблими під час російсько-української війни народні депутати з "Євросолідарності" вийшли до трибуни парламенту з плакатами.
На плакатах депутатів було написано: "Україна – не Росія", "Ні – політичним репресіям", "Ні – диктатурі", "Ні – авторитаризму", "Думайте про перемогу, а не про вибори".
Майже одразу після початку цієї акції голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в пленарному засіданні. Оскільки під час воєнного стану засідання парламенту триває безперервно, оголошення перерви вважається завершенням робочого дня.
Кілька співрозмовників УП із різних парламентських фракцій повідомили, що продовження засідання у четвер не буде.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 лютого оголосив про ведення нових санкцій РНБО, але не назвав прізвищ.
- Співрозмовники УП в оточенні 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та в РНБО повідомили, що під санкції потрапив Порошенко.
- П'ятий президент України запровадження санкцій щодо нього назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності".
- Окрім Порошенка, до санкційного списку потрапили бізнесмен Ігор Коломойський, мільярдера Костянтина Жеваго, колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов та інші.