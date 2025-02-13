Стефанчук звинуватив "Європейську солідарність" у блокуванні роботи Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звинуватив фракцію "Європейська солідарність" у блокуванні роботи парламенту.

Джерело: Стефанчук на брифінгу

Пряма мова: "На жаль, роботу над важливими законами щодо підтримки Збройних сил України, європейської інтеграції та міжнародної фінансової допомоги заблоковано однією фракцією – "Європейська солідарність".

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Деталі: Стефанчук підкреслив, що блокування єдиного законодавчого органу лише грає на руку Кремлю та Володимиру Путіну.

Він зазначив, що фракція "Європейська солідарність" становить всього 6% від складу парламенту, і така невелика група депутатів не має права стримувати роботу всієї інституції.

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Голова Верховної Ради також зазначив, що всі питання в українському парламенті вирішуються шляхом єдності, діалогу та голосування, і звернувся до представників опозиції:

"Бути в опозиції – це нормально. Ненормально бути в опозиції до українського народу та держави".

Крім цього, він додав, що дивно, як фраза "Тисну руку, обнімаю" перетворилася на "Чекаю виборів, блокую і граю на публіку".

Пряма мова: "Парламент працює безперервно з моменту повномасштабного вторгнення вже впродовж майже трьох років. І повірте мені, що в діяльності українського парламенту були дуже складні етапи, але парламент працював, працює і буде працювати".

Що передувало: народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання 13 лютого.

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