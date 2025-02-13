Стефанчук звинуватив "Європейську солідарність" у блокуванні роботи Ради
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звинуватив фракцію "Європейська солідарність" у блокуванні роботи парламенту.
Джерело: Стефанчук на брифінгу
Пряма мова: "На жаль, роботу над важливими законами щодо підтримки Збройних сил України, європейської інтеграції та міжнародної фінансової допомоги заблоковано однією фракцією – "Європейська солідарність".
Деталі: Стефанчук підкреслив, що блокування єдиного законодавчого органу лише грає на руку Кремлю та Володимиру Путіну.
Він зазначив, що фракція "Європейська солідарність" становить всього 6% від складу парламенту, і така невелика група депутатів не має права стримувати роботу всієї інституції.
Голова Верховної Ради також зазначив, що всі питання в українському парламенті вирішуються шляхом єдності, діалогу та голосування, і звернувся до представників опозиції:
"Бути в опозиції – це нормально. Ненормально бути в опозиції до українського народу та держави".
Крім цього, він додав, що дивно, як фраза "Тисну руку, обнімаю" перетворилася на "Чекаю виборів, блокую і граю на публіку".
Пряма мова: "Парламент працює безперервно з моменту повномасштабного вторгнення вже впродовж майже трьох років. І повірте мені, що в діяльності українського парламенту були дуже складні етапи, але парламент працював, працює і буде працювати".
Що передувало: народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання 13 лютого.
Нагадаємо:
- 9 липня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси Порошенка і лідера Кремля Путіна. Розмова нібито відбулася у квітні 2015 року, де Порошенко сказав Путіну фразу російською мовою – "Жму руку, обнимаю".
- У партії Порошенка назвали фейком та фальсифікацією опубліковану нардепом Андрієм Деркачем розмову нібито експрезидента та Путіна.