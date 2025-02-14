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Удар дрона по ЧАЕС: Україна закликала МАГАТЕ зупинити ядерний тероризм Росії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 лютого 2025, 11:46
Удар дрона по ЧАЕС: Україна закликала МАГАТЕ зупинити ядерний тероризм Росії
дірка в саркофазі ЧАЕС після удару російського дрона 14.02.25. фото з ТГ МАГАТЕ

Через атаку Росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС Україна закликає Міжнародне агентство з атомної енергії терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим ударам по ядерних об'єктах.

Джерело: Міненерго в соцмережах

Деталі: Зазначається, що Міністерство енергетики повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки Росії на саркофаг Чорнобильської АЕС і закликало активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити Росію припинити терористичні атаки на ядерні обʼєкти.

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Внаслідок влучання російського ударного дрона арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень. Усі відповідні служби працюють на місці. На цей час радіаційний фон не змінювався, заміри зміни радіаційного фону проводяться постійно.

Дослівно Міненерго: "З огляду на серйозність цієї ситуації Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об’єкти, є абсолютно неприпустимими. Будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону".

Передісторія:

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  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

ЧАЕСМАГАТЕтероризмРосія
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