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Удар дрона по ЧАЭС: Украина призвала МАГАТЭ остановить ядерный терроризм России

Валентина РоманенкоПятница, 14 февраля 2025, 11:46
Удар дрона по ЧАЭС: Украина призвала МАГАТЭ остановить ядерный терроризм России
дыра в саркофаге ЧАЭС после удара российского дрона 14.02.25. фото с ТГ МАГАТЭ

Из-за атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС Украина призывает Международное агентство по атомной энергии срочно активизировать усилия для предотвращения вражеских ударов по ядерным объектам.

Источник: Минэнерго в соцсетях

Детали: Отмечается, что Министерство энергетики сообщило МАГАТЭ обо всех обстоятельствах ночной атаки России на саркофаг Чернобыльской АЭС и призвало активизировать все международные усилия, чтобы заставить Россию прекратить террористические атаки на ядерные объекты.

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В результате попадания российского ударного дрона арка укрытия получила существенные повреждения. Все соответствующие службы работают на месте. В настоящее время радиационный фон не менялся, замеры изменения радиационного фона проводятся постоянно.

Дословно Минэнерго: "Учитывая серьезность этой ситуации Украина отмечает, что российские атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру, особенно на ядерные объекты, являются абсолютно недопустимыми. Любое нарушение целостности защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для всего региона".

Предыстория:

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  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные, отметил глава государства.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

ЧАЭСМАГАТЭтерроризмРосcия
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