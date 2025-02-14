Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський: Ситуація на Покровському напрямку покращилася

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 лютого 2025, 12:54
Зеленський: Ситуація на Покровському напрямку покращилася
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час спілквання з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції повідомив, що в останні дні покращилася ситуація на Покровському напрямку

Джерело: Зеленський 

Пряма мова: "Важливо сказати, що в останні дні ситуація на Покровському напрямку покращилася. Без деталей. Однак я б сказав, що ми там впевненіші ніж були".

Реклама:

Що передувало:

  • 10 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що Покровський напрямок залишається "найбільш активним" на східному фронті, росіяни намагаються обійти місто із заходу.



Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Скандальна закупівля кабелів для УЗ: суд арештував нардепа Бондаря
Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Соратницю Медведчука зі Львова засудили до 13 років за держзраду
фото, відеоМіжнародна спецоперація "Месники": у Молдові затримали найманців "Вагнера"
фотоЗасідання Верховної Ради знову не відбулося через блокування "ЄС"
Усі новини...
Зеленський
Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський
Зеленський поїде до ОАЕ, Саудівської Аравії та Туреччини, але зустрічі з РФ і США там не буде
Зеленський заявив, що Путін може напасти на країни НАТО вже у наступному році
Останні новини
15:07
Галущенко каже, що іноземні компанії цікавляться добудовою ХАЕС, але їх не називає
15:03
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
15:02
Дефіцит какао: запаси у світі впали до рекордно низького рівня
15:00
Військовий облік школярів: коли потрібно стати і як отримати приписне посвідчення
14:53
У полоні в Чечні можуть перебувати понад 150 українських військових – ЗМІ
14:43
В Україні почали знижуватися ціни на турецькі помідори
14:40
Єрмак зустрівся з Келлогом і обговорив підтримку України
14:39
Місячна інфляція в Аргентині впала до мінімуму за 4 роки
14:37
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
14:30
Вчителі просять скасувати нову систему оцінювання школярів: петиція набрала 25 тисяч підписів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: