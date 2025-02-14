Зеленський: Ситуація на Покровському напрямку покращилася
П'ятниця, 14 лютого 2025, 12:54
Президент Володимир Зеленський під час спілквання з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції повідомив, що в останні дні покращилася ситуація на Покровському напрямку
Джерело: Зеленський
Пряма мова: "Важливо сказати, що в останні дні ситуація на Покровському напрямку покращилася. Без деталей. Однак я б сказав, що ми там впевненіші ніж були".
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Що передувало:
- 10 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що Покровський напрямок залишається "найбільш активним" на східному фронті, росіяни намагаються обійти місто із заходу.