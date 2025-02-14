Зеленский: Ситуация на Покровском направлении улучшилась

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что в последние дни улучшилась ситуация на Покровском направлении

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Важно сказать, что в последние дни ситуация на Покровском направлении улучшилась. Без деталей. Однако я бы сказал, что мы там увереннее чем были".

Реклама:

Что предшествовало: