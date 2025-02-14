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Зеленский: Ситуация на Покровском направлении улучшилась

Анастасия ПроцПятница, 14 февраля 2025, 12:54
Зеленский: Ситуация на Покровском направлении улучшилась
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что в последние дни улучшилась ситуация на Покровском направлении

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Важно сказать, что в последние дни ситуация на Покровском направлении улучшилась. Без деталей. Однако я бы сказал, что мы там увереннее чем были".

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Что предшествовало:

  • 10 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что Покровское направление остается "наиболее активным" на восточном фронте, россияне пытаются обойти город с запада.

Зеленскийвойна
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