Зеленский: Ситуация на Покровском направлении улучшилась
Пятница, 14 февраля 2025, 12:54
Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что в последние дни улучшилась ситуация на Покровском направлении
Источник: Зеленский
Прямая речь: "Важно сказать, что в последние дни ситуация на Покровском направлении улучшилась. Без деталей. Однако я бы сказал, что мы там увереннее чем были".
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Что предшествовало:
- 10 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что Покровское направление остается "наиболее активным" на восточном фронте, россияне пытаются обойти город с запада.