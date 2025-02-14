Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росія хоче перекинути на Курщину 2-3 тисячі солдатів із КНДР – Зеленський

Ірина Балачук, Сергій СидоренкоП'ятниця, 14 лютого 2025, 12:56
Росія хоче перекинути на Курщину 2-3 тисячі солдатів із КНДР – Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має намір залучити додаткові північнокорейські сили на Курському напрямку найближчим часом.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Мюнхені

Пряма мова президента: "Ми бачимо  зараз, що ще кілька тисяч, можливо дві-три будуть перекинуті – зараз у процесі – з Північної Кореї на Курський напрямок. Це з того, що ми бачимо. Бо ми не знаємо чітко про це – ми бачимо, коли вони вже там є, і тоді можна порахувати приблизно. Поки ми бачимо, що вони додатково просять (у Північної Кореї – ред.) кілька тисяч перекинути. Це точно не від хорошого життя".

Реклама:

Деталі: Зеленський нагадав, що північнокорейські військові зазнали втрат.

"Ми розуміємо, що у них втрати. Втрат більше 4 тисяч, думаю, дві третини з них загиблі. Моральний стан у північнокорейських військових також погіршився, бо вони бачили кількість тих, які побігли", – сказав він.

При цьому президент наголосив, що Україні не можна розслаблятися, бо ситуація може швидко змінитися.

РЕКЛАМА:

"Варто знати, що Росія продовжує контакти з Північною Кореєю щодо постачання військового контингенту, зброї, ракет. Це конкретний кейс втягування другої країни у війну", – сказав Зеленський, зазначивши, що про це також говоритиме з командою президента США Дональда Трампа.

Передісторія:

  • 7 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область Росії і що були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені. 

ЗеленськийКурська область КНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Скандальна закупівля кабелів для УЗ: суд арештував нардепа Бондаря
Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Соратницю Медведчука зі Львова засудили до 13 років за держзраду
фото, відеоМіжнародна спецоперація "Месники": у Молдові затримали найманців "Вагнера"
фотоЗасідання Верховної Ради знову не відбулося через блокування "ЄС"
Усі новини...
Зеленський
Зеленський анонсував візити до ОАЕ, Саудівської Аравії та Туреччини
Зеленський заявив, що Путін може напасти на країни НАТО вже у наступному році
Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Останні новини
15:07
Галущенко каже, що іноземні компанії цікавляться добудовою ХАЕС, але їх не називає
15:03
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
15:02
Дефіцит какао: запаси у світі впали до рекордно низького рівня
15:00
Військовий облік школярів: коли потрібно стати і як отримати приписне посвідчення
14:53
У полоні в Чечні можуть перебувати понад 150 українських військових – ЗМІ
14:43
В Україні почали знижуватися ціни на турецькі помідори
14:40
Єрмак зустрівся з Келлогом і обговорив підтримку України
14:39
Місячна інфляція в Аргентині впала до мінімуму за 4 роки
14:37
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
14:30
Вчителі просять скасувати нову систему оцінювання школярів: петиція набрала 25 тисяч підписів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: