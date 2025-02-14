Росія хоче перекинути на Курщину 2-3 тисячі солдатів із КНДР – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має намір залучити додаткові північнокорейські сили на Курському напрямку найближчим часом.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Мюнхені

Пряма мова президента: "Ми бачимо зараз, що ще кілька тисяч, можливо дві-три будуть перекинуті – зараз у процесі – з Північної Кореї на Курський напрямок. Це з того, що ми бачимо. Бо ми не знаємо чітко про це – ми бачимо, коли вони вже там є, і тоді можна порахувати приблизно. Поки ми бачимо, що вони додатково просять (у Північної Кореї – ред.) кілька тисяч перекинути. Це точно не від хорошого життя".

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Деталі: Зеленський нагадав, що північнокорейські військові зазнали втрат.

"Ми розуміємо, що у них втрати. Втрат більше 4 тисяч, думаю, дві третини з них загиблі. Моральний стан у північнокорейських військових також погіршився, бо вони бачили кількість тих, які побігли", – сказав він.

При цьому президент наголосив, що Україні не можна розслаблятися, бо ситуація може швидко змінитися.

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"Варто знати, що Росія продовжує контакти з Північною Кореєю щодо постачання військового контингенту, зброї, ракет. Це конкретний кейс втягування другої країни у війну", – сказав Зеленський, зазначивши, що про це також говоритиме з командою президента США Дональда Трампа.

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