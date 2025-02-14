Россия хочет перебросить на Курщину 2-3 тысячи солдат из КНДР – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена привлечь дополнительные северокорейские силы на Курском направлении в ближайшее время.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене

Прямая речь президента: "Мы видим сейчас, что еще несколько тысяч, возможно две-три будут переброшены – сейчас в процессе – из Северной Кореи на Курское направление. Это из того, что мы видим. Потому что мы не знаем четко об этом – мы видим, когда они уже там есть, и тогда можно посчитать примерно. Пока мы видим, что они дополнительно просят (у Северной Кореи – ред.) несколько тысяч перебросить. Это точно не от хорошей жизни".

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Детали: Зеленский напомнил, что северокорейские военные понесли потери.

"Мы понимаем, что у них потери. Потерь более 4 тысяч, думаю, две трети из них погибшие. Моральное состояние у северокорейских военных также ухудшилось, потому что они видели количество тех, которые побежали", – сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Украине нельзя расслабляться, потому что ситуация может быстро измениться.

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"Стоит знать, что Россия продолжает контакты с Северной Кореей по поставкам военного контингента, оружия, ракет. Это конкретный кейс втягивания второй страны в войну", – сказал Зеленский, отметив, что об этом также будет говорить с командой президента США Дональда Трампа.

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