Россия хочет перебросить на Курщину 2-3 тысячи солдат из КНДР – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена привлечь дополнительные северокорейские силы на Курском направлении в ближайшее время.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене
Прямая речь президента: "Мы видим сейчас, что еще несколько тысяч, возможно две-три будут переброшены – сейчас в процессе – из Северной Кореи на Курское направление. Это из того, что мы видим. Потому что мы не знаем четко об этом – мы видим, когда они уже там есть, и тогда можно посчитать примерно. Пока мы видим, что они дополнительно просят (у Северной Кореи – ред.) несколько тысяч перебросить. Это точно не от хорошей жизни".
Детали: Зеленский напомнил, что северокорейские военные понесли потери.
"Мы понимаем, что у них потери. Потерь более 4 тысяч, думаю, две трети из них погибшие. Моральное состояние у северокорейских военных также ухудшилось, потому что они видели количество тех, которые побежали", – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что Украине нельзя расслабляться, потому что ситуация может быстро измениться.
"Стоит знать, что Россия продолжает контакты с Северной Кореей по поставкам военного контингента, оружия, ракет. Это конкретный кейс втягивания второй страны в войну", – сказал Зеленский, отметив, что об этом также будет говорить с командой президента США Дональда Трампа.
Предыстория:
- 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область России и что были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.