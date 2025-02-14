Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
П'ятниця, 14 лютого 2025, 13:04
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.
Джерело: спілкування Зеленського із журналістами у Мюнхені
Пряма мова Зеленського: "Ви знаєте, що відбувається з білорусами? Ніхто про це не думає. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на Білоруському напрямку. Ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі, або частково.
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Це буде 100-150 тисяч людей. Це просто велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але вони можуть піти як в Україну…, так і в Польщу чи Балтійські країни".
Передісторія:
- Раніше Зеленський заявляв, що у 2025 році російська влада планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій, в чисельному еквіваленті це дорівнює приблизно 150 тисячам військових.