Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует в 2025 году подготовить для усиления Белорусского направления 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных.

Источник: общение Зеленского с журналистами в Мюнхене

Прямая речь Зеленского: "Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично.

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Это будет 100-150 тысяч человек. Это просто большая группировка. Я не уверен, что эта группировка пойдет наступлением в Украину. Может быть, но они могут пойти как в Украину..., так и в Польшу или Балтийские страны".

Предыстория: