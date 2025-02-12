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РФ планує збільшити свою армію на 150 тисяч цього року – Зеленський

Українська правдаСереда, 12 лютого 2025, 13:58
РФ планує збільшити свою армію на 150 тисяч цього року – Зеленський
Фото: скриншот з інтерв'ю

У 2025 році російська влада планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій, в чисельному еквіваленті це дорівнює приблизно 150 тисячам військових. 

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського The Guardian

Пряма мова: "Розвідка мені сказала, росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій і ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових".

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Деталі: Президент зазначив, що Росія посилить свою армію внаслідок мобілізації, навчань і залучення військових з Північної Кореї. За словами Зеленського, нові військові проходитимуть підготовку на території Білорусі.

Окремо він наголосив, що в України зараз 110 бойових бригад – і це значна кількість. У РФ же наразі 220 бригад, і їхня чисельність може зрости до 250 у 2025 році.

"У них (у РФ – ред.) армія у два рази більша. Європейський бойовий компонент, з урахуванням американських військ, які там присутні, ми вважаємо що там десь 82 бойові бригади…Сьогодні армія, у якої 110 бригад (українська армія – ред.) стримує 220 бригад РФ", – зауважив Зеленський.

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Також він заявив, що чисельність російських військ, без урахування ЗСУ, перевищуватиме європейську армію у співвідношенні 3 до 1.

"Без України Європа буде окупована, тотально…"рускими", – підсумував президент.

За його словами, українська армія стримує мільйонне військо росіян. Якщо ЗСУ не стане, то більш укомплектовані та посилені війська РФ можуть повернутися до Африки, Сирії, Азербайджану й Вірменії — за умови, що Європі вдасться домовитися з ними про ненапад.

Нагадаємо: 

  • 22 січня президент Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.
  • Пізніше президент заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.
  • Під час інтерв'ю The Guardian 11 лютого президент Зеленський заявив, що переконаний, що Україна може не потребувати присутності іноземного миротворчого контингенту, якщо матиме свою збільшену армію, достатньо зброї і грошей на її утримання.

Зеленськийросійсько-українська війнаармія
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