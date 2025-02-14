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Зеленський поїде до ОАЕ, Саудівської Аравії та Туреччини, але зустрічі з РФ і США там не буде

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 лютого 2025, 13:31
Зеленський поїде до ОАЕ, Саудівської Аравії та Туреччини, але зустрічі з РФ і США там не буде

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину. Втім, каже, що зустрічей там із представниками РФ чи США не буде.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Я маю офіційний візит до Еміратів з дружиною, з першою леді, тому що у нас є велика гуманітарна програма і питання обміну ув’язненими. По-друге, після цього я відвідаю Саудівську Аравію з тими самими питаннями та іншим партнерством. Це буде протягом двох або трьох днів".

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Деталі: Також він повідомив, що має три заплановані зустрічі з президентом Ердоганом в Туреччні. 

Водночас Зеленський наголосив, що жодних зустрічей із представниками Росії чи США у рамках цих візитів не передбачено.

Що передувало: 

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  • Раніше агенство Reuters писало, що Росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні локації для зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.



ЗеленськийОАЕСаудівська АравіяТуреччина
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