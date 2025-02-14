Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский поедет в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, но встречи с РФ и США там не будет

Анастасия ПроцПятница, 14 февраля 2025, 13:31
Зеленский поедет в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, но встречи с РФ и США там не будет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. Впрочем, говорит, что встреч там с представителями РФ или США не будет.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "У меня официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа и вопрос обмена заключенными. Во-вторых, после этого я посещу Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством. Это будет в течение двух или трех дней".

Реклама:

Детали: Также он сообщил, что имеет три запланированные встречи с президентом Эрдоганом в Турции.

В то же время Зеленский отметил, что никаких встреч с представителями России или США в рамках этих визитов не предусмотрено.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Ранее агенство Reuters писало, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как потенциальные локации для встречи между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

ЗеленскийОАЭСаудовская АравияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС
Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом
Скандальная закупка кабелей для УЗ: суд арестовал нардепа Бондаря
Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Соратницу Медведчука из Львова приговорили к 13 годам за госизмену
фото, видеоМеждународная спецоперация "Мстители": в Молдове задержали наемников "Вагнера"
Все новости...
Зеленский
Пока мы не в НАТО, нам нужна 1,5-миллионная армия – Зеленский
Зеленский заявил, что Путин может напасть на страны НАТО уже в следующем году
Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Последние новости
15:15
В Польше посадили двух россиян за шпионаж и участие в группе "Вагнер"
15:07
Галущенко говорит, что иностранные компании интересуются достройкой ХАЭС, но их не называет
15:03
фотоСБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС
15:02
Дефицит какао: запасы в мире упали до рекордно низкого уровня
15:00
Военный учет школьников: когда нужно стать и как получить приписное удостоверение
14:53
В плену в Чечне могут находиться более 150 украинских военных – СМИ
14:43
В Украине начали снижаться цены на турецкие помидоры
14:40
Ермак встретился с Келлогом и обсудил поддержку Украины
14:39
Месячная инфляция в Аргентине упала до минимума за 4 года
14:37
Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом
Все новости...
Реклама:
Реклама: