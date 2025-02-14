Зеленский поедет в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, но встречи с РФ и США там не будет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. Впрочем, говорит, что встреч там с представителями РФ или США не будет.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "У меня официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа и вопрос обмена заключенными. Во-вторых, после этого я посещу Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством. Это будет в течение двух или трех дней".

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Детали: Также он сообщил, что имеет три запланированные встречи с президентом Эрдоганом в Турции.

В то же время Зеленский отметил, что никаких встреч с представителями России или США в рамках этих визитов не предусмотрено.

Что предшествовало:

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