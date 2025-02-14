РФ посилила примусову мобілізацію на окупованих землях – ГУР
Росіяни ведуть посилений військовий облік, починаючи з тих, хто ще сидить за партою, та примусово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: Головне управління розвідки
Дослівно: "Росіяни в окупації ведуть посилений військовий облік, починаючи з тих, хто ще сидить за партою".
Деталі: "Вони (окупанти – ред.) ходять по школах, вони ходять по підприємствах, вони ведуть облік і намагаються максимально залучити всіх чоловіків призовного віку", – зазначив представник ГУР Андрій Черняк.
У ГУР підкреслили, що у Росії великий мобілізаційний ресурс, але окупанти беруть на війну людей із тимчасово окупованих українських територій, щоб створювати там геноцид.
Також Черняк заявив, що росіяни посилають у бій людей, які не мають військового вишколу.
"Їх одягають, їм дають зброю, їх можуть кидати в бій лише в надії на те, що буквально через кілька годин чи через кілька днів вони загинуть. А Росія відповідно розв’яже собі руки від подальших якихось дій з цими людьми, тому що вони їх вважають окремими від себе, людьми іншого сорту", – підкреслив посадовець ГУР.
Нагадаємо:
- У Сіверськодонецьку на окупованій Луганщині росіяни проводять профорієнтаційні заходи для учнів 9-х класів – представники військкоматів пропонують їм укласти контракти з армією РФ.