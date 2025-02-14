РФ посилила примусову мобілізацію на окупованих землях – ГУР

Росіяни ведуть посилений військовий облік, починаючи з тих, хто ще сидить за партою, та примусово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Росіяни в окупації ведуть посилений військовий облік, починаючи з тих, хто ще сидить за партою".

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Деталі: "Вони (окупанти – ред.) ходять по школах, вони ходять по підприємствах, вони ведуть облік і намагаються максимально залучити всіх чоловіків призовного віку", – зазначив представник ГУР Андрій Черняк.

У ГУР підкреслили, що у Росії великий мобілізаційний ресурс, але окупанти беруть на війну людей із тимчасово окупованих українських територій, щоб створювати там геноцид.

Також Черняк заявив, що росіяни посилають у бій людей, які не мають військового вишколу.

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"Їх одягають, їм дають зброю, їх можуть кидати в бій лише в надії на те, що буквально через кілька годин чи через кілька днів вони загинуть. А Росія відповідно розв’яже собі руки від подальших якихось дій з цими людьми, тому що вони їх вважають окремими від себе, людьми іншого сорту", – підкреслив посадовець ГУР.

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