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РФ усилила принудительную мобилизацию на оккупированных землях – ГУР

Украинская правдаПятница, 14 февраля 2025, 14:04
РФ усилила принудительную мобилизацию на оккупированных землях – ГУР
Мобилизованные армии РФ, иллюстративное фото: Getty Images

Россияне ведут усиленный воинский учет, начиная с тех, кто еще сидит за партой, и принудительно мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "Россияне в оккупации ведут усиленный воинский учет, начиная с тех, кто еще сидит за партой".

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Детали: "Они (оккупанты – ред.) ходят по школам, они ходят по предприятиям, они ведут учет и пытаются максимально привлечь всех мужчин призывного возраста", – отметил представитель ГУР Андрей Черняк. 

В ГУР подчеркнули, что у России большой мобилизационный ресурс, но оккупанты берут на войну людей с временно оккупированных украинских территорий, чтобы создавать там геноцид. 

Также Черняк заявил, что россияне посылают в бой людей, которые не имеют военной подготовки. 

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"Их одевают, им дают оружие, их могут бросать в бой только в надежде на то, что буквально через несколько часов или через несколько дней они погибнут. А Россия соответственно развяжет себе руки от дальнейших каких-то действий с этими людьми, потому что они их считают отдельными от себя, людьми другого сорта", – подчеркнул чиновник ГУР. 

Напомним: 

мобилизацияоккупацияроссийско-украинская война
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